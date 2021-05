É falso: Doria e Lulinha não se associaram na compra da Coronavac

Publicação que afirmava que João Doria e Fábio Luiz Lula da Silva eram sócios é falsa (foto: Divulgação/Projeto Comprova)









A Sinovac, no entanto, está em um dos principais mercados de ações dos Estados Unidos, a Nasdaq. Para que façam parte da bolsa, empresas precisam seguir regras de transparência, principalmente em relação aos donos.



A lista consultada pelo Comprova mostra várias empresas proprietárias de ações da Sinovac, sem que aparecessem negócios brasileiros.





Polícia Federal





A publicação citou como fonte a Polícia Federal (PF). O autor chegou a escrever o que seria o número do inquérito, dizendo que a instituição estava investigando o caso.



A PF destacou ao Comprova que dados sobre operações estão disponíveis no site do órgão e qualquer informação que tenha partido de canais não oficiais é de responsabilidade de quem faz a divulgação.





Doria e Lula negam qualquer aliança e ainda criticam o que seria uma estratégia de adversários políticos.





Um dos usuários que fez a publicação foi procurado pelo Comprova, mas não houve retorno.



A postagem está em uma página de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Uma postagem no Facebook afirma que o governador de São Paulo,(PSDB), e, filho do ex-presidente, se associaram na compra de doses da Coronavac. O conteúdo da publicação, no entanto, é falso, conforme checou o, formado por veículos de imprensa que verificam a veracidade das informações divulgadas na internet.