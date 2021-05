Bolsonaro inaugura ponte e passeia de moto sem capacete em Rondônia

Bolsonaro esteve acompanhado do empresário Luciano Hang, um de seus maiores apoiadores no país (foto: Reprodução de Internet)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acelerou uma moto nesta sexta-feira (7/5) sem usar capacete ao inaugurar a ponte do Abunã sobre o Rio Madeira, que banha os estados de Rondônia e do Amazonas. Ele levava na garupa o empresário catarinense Luciano Hang.





De acordo com o artigo 244 do Código Brasileiro de Trânsito (CBT), guiar moto sem capacete é infração gravíssima, com multa e suspensão do direito de dirigir.





Apaixonado por veículos com duas rodas, Bolsonaro disse que estará presente num passeio que reunirá cerca de 1 mil motociclistas neste domingo (9/5), em Brasília.



A concentração está marcada para a Praça da Alvorada.





"Estou muito feliz. Pessoal quer me acompanhar em um passeio. Todo mundo tem o direito de ir e vir", afirmou Bolsonaro, que vem sendo criticado por incentivar aglomerações durante a pandemia de COVID-19.