Tarifaço depende de decisão da Câmara dos Deputados

Incentivos para geração de energia pela luz solar são contestados como fontes de cobrança futura para os consumidores da rede elétrica geral (foto: Nitro Imagens/MRV - 6/1/21)

O debate em torno do marco legal da geração distribuída de energia (GD) tem sido permeado por visões antagônicas. De um lado, defensores insistem na tese de que o modelo, baseado no incentivo às fontes renováveis, como a energia solar, pode baratear a conta de luz dos brasileiros e, pouco a pouco, diminuir o ritmo de uso de sistemas como os das usinas termelétricas.









A proposta prevê ampliação de subsídios a consumidores e empresas que produzirem energia elétrica por meio de sistemas de micro e minigeração, como da energia solar. A polêmica é que os incentivos representarão efeito nas contas de luz de quem está na rede distribuição.





A entidade argumenta que os valores abatidos a título de incentivos à geração de energia para consumo no local vão ser repassados aos consumidores mais pobres. Segundo Marcos Madureira, presidente da Abradee, as empresas são responsáveis por 60% do consumo da geração distribuída. No que tange aos imóveis residenciais que utilizam o expediente, 94% são de propriedade de famílias de alta renda.





“Se o Congresso entende que deve permanecer com o subsídio, que o faça de alguma maneira. Mas manter isso para o consumidor é um absurdo. Já temos tarifa de energia cara, principalmente por causa dos subsídios”, diz ele ao Estado de Minas. O pleito da associação é a análise detalhada da proposta por parte dos congressistas. A geração distribuída é o nome dado às fontes que produzem energia próxima ao local de consumo, como os chamados painéis de energia fotovolaica que captam a luz do sol.





Aumento

Em Minas Gerais, a Abradee estima que os subsídios concedidos à geração distribuída devem encarecer em 3% a conta paga pelos consumidores da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) em 2021. A projeção é que haja aumentos progressivos ao longo da década.



“Em 2029 deveremos ter, na fatura de energia elétrica dos consumidores mineiros, parcela de 26,6% em função dessa proposta”, sustenta o presidente da entidade, Marcos Madureira, citando cálculos levados à Abradee pela Cemig.





O relator do marco regulatório da geração distribuída é o deputado federal Lafayette Andrada (Republicanos-MG). O texto foi apresentado por Silas Câmara, seu colega de partido, eleito pelo Amazonas. Andrada rebate o temor da associação das distribuidoras: “Não houve nos cálculos apresentados a valoração dos benefícios da geração distribuída, estimados em R$ 154 bilhões em 10 anos, o que irá contribuir para a diminuição da conta de luz de todos os brasileiros”.





A geração distribuída é norteada, hoje, por diretrizes fixadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 2015. O projeto que tramita na Câmara propõe formas de incentivo à adesão aos painéis solares em casas e estabelecimentos. Um dos mecanismos é uma regra de transição de 10 anos para o pagamento das novas redes de distribuição.





Para Marcos Madureira, o setor fotovoltaico tem recebido incentivos que dispensam a criação de subsídios estatais. Como exemplo, ele cita a diminuição no valor dos painéis solares – que custavam cerca de US$ 150 em 2012 e, agora, são comercializado na faixa de US$ 30.



“Não há necessidade de manter esses incentivos, que são pagos pelos demais consumidores. Não existe redução de custos ao setor elétrico”, pontua. A Abradee calcula que, se o marco regulatório for aprovado nos moldes atuais, consumidores de energia elétrica poderão ter prejuízo de R$ 500 bilhões em 40 anos – cerca de R$ 134 bilhões em valores atuais.