Deputado pede interdição de Bolsonaro: 'Grave doença mental'

Após o(sem partido) culpar apor ter, segundo ele, “criado” acomo parte de uma “guerra biológica", o deputado federal(PP-SP), presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, afirmou que está preocupado com a sanidade mental do presidente.

O presidente Jair Bolsonaro voltou a levantar dúvidas sobre a origem do vírus da COVID-19 nesta quarta-feira (5/5)

Pinato diz estar “preocupado sobre um possível desvio de personalidade da maior autoridade do Brasil”.

“Não se trata de uma pessoa irresponsável, desequilibrada e sem noção de mundo. Na verdade, pode se tratar de uma grave doença mental que faz o presidente confundir realidade com ficção.”





Ele ainda explicou que o Brasil está diante de um caso onde talvez seja preciso internar o presidente. “Penso que estamos diante de um caso em que recomenda-se a interdição civil para tratamento médico. O Brasil agradece.”



Confira a nota



Entenda

O presidente Jair Bolsonaro voltou a levantar dúvidas sobre a origem do vírus da COVID-19 nesta quarta-feira (5/5). Ele mencionou teorias conspiratórias segundo as quais o vírus teria sido criado em laboratório, algo que cientistas já disseram ser improvável, ou que teria se espalhado a partir a ingestão de um "animal inadequado" - em referência a vídeos que mostrariam chineses tomando sopa de morcego, um hábito que não é comum no país asiático.Leia: Bolsonaro fala em 'guerra química' e faz insinuações sobre a pandemia