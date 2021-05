Maia crítica Eduardo Bolsonaro e defende repórter ameaçada pelo governo

Desde que largou o posto de presidente da Câmara, Maia vem tendo falas opostas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Câmara dos Deputados/Reprodução) ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ) usou as redes sociais, nesta segunda-feira (3/5), para repudiar as ameaças feitas por parte da segurança do governo no Palácio do Planalto a uma repórter da CNN Brasil. (DEM-RJ) usou as redes sociais, nesta segunda-feira (3/5), para repudiar as ameaças feitas por parte da segurança do governo noa uma repórter da CNN Brasil.









Carla Bridi, repórter da CNN em Brasília, relatou ter sofrido ameaças feitas pelo governo federal.



Enquanto tentava seguir o comboio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a repórter disse ter sido intimidada por um segurança sem máscara de proteção contra a COVID-19. No momento, ele ainda teria colocado a mão na própria arma.









Bukele, inclusive, chamou a destituição de uma “limpeza da casa”.





O sábado, dia primeiro de maio e comemoração do dia do Trabalho, foi marcado pelas manifestações antidemocráticas. Centenas de apoiadores do presidente saíram às ruas para pedir o fechamento do Congresso.



Rodrigo Maia vem sendo voz presente contra as ações do governo federal. Desde que largou o posto de presidente da Câmara, Maia vem tendo falas opostas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.