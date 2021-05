Eduardo Bolsonaro apoia derrubada da Corte de El Salvador: 'Constitucional'

Nas redes sociais, o nome de Eduardo foi parar nos assuntos mais falados do Twitter por causa do apoio à destituição da Corte de El Salvador (foto: Agência Brasil/Reprodução) deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), elogiou, nesta segunda-feira (3/5), a destituição de todos os juízes da Suprema Corte de El Salvador.



Bukele, inclusive, chamou a destituição de uma “limpeza da casa”.





Nas redes sociais, o filho do presidente brasileiro concordou com as falas do presidente de El Salvador. Segundo ele, o “Congresso destituiu todos os ministros da Suprema Corte por interferirem no Executivo, tudo constitucional”.









PR de El Salvador @nayibbukele tem maioria dos parlamentares em seu apoio.



Agora, o Congresso destituiu todos os ministros da suprema corte por interferirem no Executivo, tudo constitucional.



Juízes julgam casos, se quiserem ditar políticas que saiam às ruas para se elegerem. https://t.co/LHYBVtkoI8 %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) May 2, 2021



Falas contra o STF





Eduardo já compartilhou opiniões contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2018, ele disse que "bastam um soldado e um cabo para fechar o STF".









O deputado também foi a manifestações antidemocraticas que pediam o fechamento do Congresso brasileiro e do Supremo.