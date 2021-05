Mandetta é alvo de ataque de Carlos Bolsonaro no Twitter (foto: EVARISTO SÁ / AFP / Agência Brasil))

A pólvora foi acionada e queimou a rosca, diz o revólver! pic.twitter.com/DJwSS8wqat %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) May 3, 2021



Trezoitão

, no Senado, o ex-ministro da Saúde foi atacado nesta segunda-feira (03/5) por uma expressão chula do vereador(Republicanos/RJ).O filho 02 do presidente(sem partido) usou o Twitter nesta segunda-feira (03/5) para lembrar de um episódio relatado em livro de Mandettta sobre a gestão dele à frente do Ministério da Saúde.

O desabafo de Mandetta foi registrado no livro "Guerra à saúde", escrito pelo jornalista Ugo Braga, assessor de comunicação do ministério da Saúde na gestão Mandetta, em que relata um episódio em que o ex-ministro criticou e demonstrou impaciência com os filhos do presidente Jair Bolsonaro.



“O presidente é bom, é bem-intencionado. O problema são aqueles filhos dele, que ficam o dia inteiro xingando nas redes sociais. Sorte que eu não mexo com essas coisas”, cita, em trecho do livro.



De acordo com a publicação, a fala teria acontecido no dia 15 de abril, um dia antes de Mandetta ser demitido do Ministério da Saúde. “Minha vontade é pegar um trezoitão e cravar neles. Pelo menos passava a minha raiva”, teria desabafado Mandetta, também em trecho citado no livro.

