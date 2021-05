CPI dos 'fura-filas' na vacinação em MG caminha para o fim com alto escalão

Presidente João Vítor Xavier vai ouvir gestores da Saúde em Minas e espera concluir investigação em duas semanas (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) caminha para um desfecho das investigações do descumprimento da prioridade da vacinação contra COVID-19 por parte de servidores do governo de Minas, em especial os ligados à Secretaria de Estado de Saúde (Ses). A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instalada pelo Legislativo em 18 de março e denominada de CPI dos Fura-fila, vai para as últimas reuniões com nomes que figuraram no alto escalão da SES. ) caminha para um desfecho das investigações do descumprimento da prioridade da vacinação contrapor parte de servidores do governo de Minas, em especial os ligados à Secretaria de Estado de Saúde (Ses). A Comissão Parlamentar de Inquérito (), instalada pelo Legislativo em 18 de março e denominada de CPI dos Fura-fila, vai para as últimas reuniões com nomes que figuraram no alto escalão da SES.









Nesta terça-feira (04/05), às 9h, duas investigadas serão ouvidas pelos deputados estaduais: Virgínia Cornélio da Silva, ex-assessora-chefe de comunicação social, e Janaína Fonseca Almeida, diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis. Virgínia foi exonerada uma semana depois de o escândalo se tornar público e é suspeita de ter escolhido alguns funcionários para serem imunizados.





Na quinta-feira (06/05), também às 9h, o ex-secretário adjunto de Saúde será ouvido como investigado. Luiz Marcelo Cabral Tavares é considerado um dos pivôs do esquema de vacinação entre os servidores, que se tornou público em março deste ano, e acabou exonerado do cargo no dia 13 daquele mês, justamente por conta do escândalo.



No dia 11 de maio (terça-feira), às 9h, o grande pivô do esquema estará na ALMG para prestar depoimento. Ex-secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, investigado de referendar todo o esquema, será ouvido pelos parlamentares. Ele também foi exonerado em 13 de março por conta do escândalo, mas nega qualquer ilegalidade nos atos.





Presidente da CPI dos Fura-fila, o deputado estadual João Vítor Xavier diz que a comissão fez seu trabalho de forma correta. Ele também afirma que, dentro de duas semanas, já deve ser possível tirar resultados das investigações.



"Estamos caminhando para o final. Já tem uma linha muito concreta de investigação e apuração, cumprimos os protocolos necessários. Ouvimos convidados, testemunhas e agora os investigados. É o momento exato para que se defendam, importante essa oportunidade de defesa. São ouvidos, escutados e é uma chance de se defender e apresentar o contraditório ao que for questionado. Dentro de duas semanas devemos finalizar essa primeira parte.”, afirmou.

CPI segue apurações