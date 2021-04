Bolsonaro diz que conversou com Zema sobre exploração de nióbio em MG

Araxá concentra 80% da produção de nióbio do Brasil e pode ser ponto estratégico para desenvolvimento da tecnologia (foto: Fabrizio Gomes/Divulgação) Jair Bolsonaro (sem partido) disse que manteve conversas com o governador de Minas, Romeu Zema (Novo) para a exploração do nióbio em Araxá, no Alto Paranaíba. Em live nas redes sociais, o presidente(sem partido) disse que manteve conversas com o governador de Minas, Romeu Zema (Novo) para a exploração doem Araxá, no Alto Paranaíba.





“Temos feito alguma coisa. Tem um assunto que tratei com o governador Zema e com o BNDES na questão de nióbio de Araxá, a gente conversa e discute para chegar ao termo”, afirmou o presidente, que revelou o desejo de transformar o Brasil num “Vale do Silício”, Região de São Francisco, nos Estados Unidos, onde se concentra o maior polo de tecnologia do mundo.





O nióbio pode ser usado atualmente em automóveis, turbinas de avião, gasodutos, navios, aparelhos de ressonância magnética, aceleradores de partículas, lentes e até piercings e bijuterias. Bolsonaro afirmou que, em sua única viagem ao Japão, comprou uma correntinha feita com nióbio.





“Sabemos que nióbio é só o Brasil que tem. O Canadá tem um pouquinho. Não podemos ficar entregando para os outros. O Brasil não tem um quilo de nióbio guardado de forma estratégica. Tem países que compram para guardar. Tem países que compram diretamente de Araxá”, afirma Bolsonaro.





O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, disse que o Brasil tem feitos investimentos para começar a usar o elemento de forma efetiva: “Essa tecnologia que estamos tentando trazer para o Brasil trabalha com uma lâmina de grafeno, que separa o catodo do anodo, usa o nióbio em ligas para favorecer a parte elétrica, quanto para muitas outras, como a alta temperatura”.