STF decide que Daniel Silveira é réu por atos antidemocráticos

No vídeo, Silveira afirma que os onze ministros do Supremo 'não servem pra p**** nenhuma pra esse país', 'não têm caráter, nem escrúpulo nem moral' e deveriam ser destituídos para a nomeação de 'onze novos ministros'. A única exceção que é elogiada é o ministro Luiz Fux, a quem o deputado diz respeitar o conhecimento jurídico, mas mesmo o presidente da Corte é incluído nas críticas generalizadas aos integrantes do tribunal, chamados de 'ignóbeis'. Após a publicação, Daniel foi preso em flagrante em sua residência , em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, e encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal.