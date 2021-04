Marco Aurélio determina que governo tome medidas para realizar o Censo

No documento, o ministro critica o corte de orçamento para o censo, o que ele diz fere as matrizes da Constituição (foto: Agência Brasil/Reprodução) STF) Marco Aurélio Mello determinou, nesta quarta-feira (28/4), que o governo federal tome as providências para realizar o Censo Demográfico. A decisão foi tomada após um pedido do governo do Maranhão. O ministro do Supremo Tribunal Federal (Mello determinou, nesta quarta-feira (28/4), que otome as providências para realizar o. A decisão foi tomada após um pedido do governo do Maranhão.





Orçamento de 2021 não reservava recursos para o Censo e, portanto, ele não seria realizado neste ano.



Leia: Na semana passada, o governo confirmou que onão reservava recursos para o Censo e, portanto, ele não seria realizado neste ano.Leia: Censo em 2022 depende de evolução da pandemia e Orçamento, diz presidente do IBGE

“Defiro a liminar, para determinar a adoção de medidas voltadas à realização do censo, observados os parâmetros preconizados pelo IBGE, no âmbito da própria discricionariedade técnica”, escreveu Mello.





No documento, o ministro critica o corte de orçamento para o censo, o que ele diz ''ferir as matrizes da Constituição''.





“O direito à informação é basilar para o Poder Público formular e implementar políticas públicas. Por meio de dados e estudos, governantes podem analisar a realidade do País. A extensão do território e o pluralismo, consideradas as diversidades regionais, impõem medidas específicas”, destacou Marco Aurélio.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.