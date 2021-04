Governo Bolsonaro espera muitas acusações durante CPI da COVID

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) vai apresentar 18 temas a serem investigados pela CPI, uma lista menor do que a do governo

Brasília – A Casa Civil da Presidência da República enviou a 13 ministérios uma relação de questões que preparem suas defesas contra as acusações que o governo deve enfrentar na Comissão Parlamentar de Inquérito () daO governo alega que são acusações "mentirosas", que têm como motivação "desacreditar" o Executivo.Ao todo, são 23 questões listadas pelo governo. Parte dos pontos levantados tem como base um relatório do Tribunal de Contas da União () sobre a gestão do Ministério da Saúde na pandemia e uma investigação doFederal do Amazonas (MPF-AM), que já resultou em ação de improbidade contrae outras cinco autoridades da pasta e da Secretaria Estadual de Saúde.