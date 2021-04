'Não estou preocupado com o Lula', diz Bolsonaro sobre eleições de 2022

Ao falar sobre a CPI, Bolsonaro foi sucinto e afirmou que não está preocupado com a instalação da investigação amanhã (27/4) (foto: Alan Santos/PR) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou, nesta segunda-feira (26/4), a falar sobre as eleições presidenciais de 2022 e afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), possível candidato no pleito, não incomoda. Bolsonaro também diz que não se preocupa com a CPI da COVID. (sem partido) voltou, nesta segunda-feira (26/4), a falar sobre as eleições presidenciais de 2022 e afirmou que o ex-presidente(PT), possível candidato no pleito, não incomoda. Bolsonaro também diz que não se preocupa com a









Ao falar sobre a CPI, Bolsonaro foi sucinto e afirmou que não está preocupado com a instalação da investigação nesta terça-feira (27/4). “Não estou preocupado porque não devemos nada”, afirmou.









A CPI

Criada para investigar as ações e omissões do governo federal na pandemia e para fiscalizar a aplicação de recursos federais por estados e municípios, a CPI da COVID tem dois principais alvos: o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. A CPI foi instalada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, e depois confirmada pelo plenário da Corte.

A primeira reunião está prevista para ocorrer nesta terça-feira (27/4).

Bolsonaro está visitando a Bahia. Ele voltou a criticar os governadores e, mais uma vez, ameaçou usar os militares para impedir a adoção de medidas restritivas. Segundo ele, o papel das Forças Armadas é garantir o cumprimento da Constituição.