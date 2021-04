Empresários estão otimistas após reunião com Salles, diz Paulo Skaf

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um dia antes da reunião de 40 dos mais influentes líderes mundiais para falar sobre soluções contra as mudanças climáticas, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou de uma videoconferência sobre o assunto nesta quarta-feira (21). Um dia antes da reunião de 40 dos mais influentes líderes mundiais para falar sobre soluções contra as mudanças climáticas, o ministro do Meio Ambiente,, participou de umasobre o assunto nesta quarta-feira (21).





Ela contou com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e representantes dos 50 maiores grupos privados que fazem parte do Conselho Diálogo pelo Brasil, coordenado pelo empresário Paulo Skaf, presidente da Fiesp. O embaixador Leonardo Athayde, diretor do departamento de Meio Ambiente do Itamaraty, também esteve presente.

O encontro foi mediado pelo próprio Skaf e foi uma espécie de continuação da reunião realizada no dia anterior entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o mesmo grupo de empresários. Os empresários teriam cobrado ações de curto prazo que demonstrem o comprometimento do Brasil com o combate ao desmatamento ilegal.





Segundo a assessoria da Fiesp, a reunião foi amistosa e os participantes têm boas expectativas para o pronunciamento de Bolsonaro na Cúpula de Líderes sobre o Clima.“Foi uma reunião muito boa, em que todos puderam dar sua contribuição, sempre visando o interesse maior do Brasil”, afirmou o empresário.





Durante a reunião, Salles ressaltou que quer regulamentar o mercado de créditos de carbono — iniciativa que tem o apoio do empresariado. O ministro também resumiu a atuação do ministério desde 2019, considerando o trabalho como positivo.