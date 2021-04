Em entrevista, Lula diz que pode ser candidato contra o 'genocida'

A maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) votou, na tarde de quinta-feira (15/4), a favor da decisão monocrática do ministro Edson Fachin que anulou as condenações do ex-presidente (foto: Agência Brasil/Reprodução) ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta sexta-feira (16/4), que irá se candidatar nas eleições presidenciais de 2022 caso 'seja necessário'. Na tarde desta quinta-feira (15/4), o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a anulação das condenações contra ele no âmbito da Lava-Jato. Por isso, Lula se tornou elegível. ex-presidente(PT)declarou, nesta sexta-feira (16/4), que irá se candidatar nas eleições presidenciais de 2022 caso 'seja necessário'. Na tarde desta quinta-feira (15/4), oSupremo Tribunal(STF) confirmou adas condenações contra ele no âmbito daPor isso, Lula se tornou elegível.









Segundo Lula, para ganhar as eleições de 'um fascista que se chama Bolsonaro, um genocida, por ser o maior responsável pelo caos na pandemia' ele poderia tentar concorrer ao pleito.





“Tenho boa saúde, mas não tem, obrigatoriamente, que ser eu. Podemos escolher alguém que possa representar os setores progressistas do Brasil”, disse o ex-presidente.





Lula está elegível

A maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) votou, na tarde de quinta-feira (15/4), a favor da decisão monocrática do ministro Edson Fachin que anulou as condenações emitidas pelo ex-juiz Sergio Moro ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava-Jato, em Curitiba.





A maioria se formou depois do voto do ministro Dias Toffolli. O presidente da Casa Luiz Fux resolveu adiar odos votos para a próxima quinta-feira (22/4), o que fez os minitros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia adiantarem seus votos.