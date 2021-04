Bolsonaro ironiza pedido de impeachment: 'Só Deus me tira da presidência'

Bolsonaro tem atuação na pandemia criticada por deputados, sobretudo por defender a cloroquina, que não tem comprovação científica (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ironizou nesta quinta-feira (15/4) os mais de 100 pedidos de impeachment feitos na Câmara dos Deputados. Em transmissão ao vivo em suas redes, ele disse que “somente Deus o tira da presidência”.

“Realmente, alguma coisa muito errada vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Só digo uma coisa: só Deus me tira da cadeira presidencial e, me tira, obviamente, tirando minha vida”, disse Bolsonaro, que participou da live ao lado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.





A maioria dos pedidos de cassação do mandato do presidente são relacionados à atuação do governo federal na pandemia do coronavírus, que já matou mais de 360 mil mortes.









Lira foi eleito em fevereiro para comandar a casa com apoio do Palácio do Planalto.





O presidente aposta que o desejo dos deputados não surtirá efeito: “Vamos ver qual encaminhamento o Lira vai dar no tocante a isso. Não quero me antecipar, falar o que acho sobre isso aí”. O que estamos vendo acontecer no Brasil não vai se concretizar, mas não vai mesmo… Não vai mesmo”.