Bolsonaro: vai ter mais férias para ser gasto (dinheiro); fiquem tranquilos

O presidente alegou que não pode 'sair com 20 pessoas' de férias (foto: Marcos Corrêa/PR Brasília)

O presidente Jairdisse na noite desta segunda-feira, 12, a apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, que "vai ter mais férias para ser gasto (dinheiro)". Bolsonaro referia-se às críticas que recebeu por ter usado R$ 2,3 milhões nas férias no fim de 2020. "Ah, gastou milhões nas. Vai ter mais férias para ser gasto; fiquem tranquilos", ironizou. "Qualquer saída, a despesa é grande. Mas eu vou assim mesmo", declarou. "Eu vou ficar preso aqui dentro de casa quanto tempo?", perguntou a, em vídeo divulgado por uma página bolsonarista na internet.O presidente alegou que não pode "sair com 20 pessoas" de férias. De acordo com Bolsonaro, suaeleitoral em 2018 tinha 60 policias federais porque ele era o candidato com maior risco de morte. "Outros candidatos tinham quatro (policiais). Eu continuo com um risco altíssimo de morte." O, no entanto, falou que a despesa "não é aquilo tudo que falam".