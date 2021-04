Bolsonaro: foi clara decisão de mandar abrir CPI contra presidente

(foto: YouTube/Reprodução)

Jair Bolsonaro disse na noite desta segunda-feira, 12 que foi clara a decisão do ministro Luís Roberto, do Supremo Tribunal Federal (STF), de mandar abrir uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para apurar denúncia contra ele, "não contra quem possivelmente desviou recursos" na pandemia."Eu não interfiro em lugar nenhum", afirmou. "Olha, nós estamos ligados à pandemia desde fevereiro do ano passado, quando gente liberou carnaval, mas tudo bem", disse, sem, no entanto, citar os nomes denem de governadores.O presidente do, Rodrigo(DEM-MG), avalia a possibilidade de ampliar o escopo das investigações da CPI da Covid para incluir Estados e municípios.