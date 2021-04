Mesmo contrário à obrigatoriedade de máscaras, Queiroga orienta uso

(foto: AFP/Evaristo Sa) obrigatoriedade do uso por força de lei. "Não adianta fazer isso na base da imposição. Não vai conseguir. Já tem lei demais nesse país", disse. Atrelado aos esforços pela ampliação vacinal, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu à população brasileira que comemore a Páscoa em casa, sem realizar aglomerações. Fazendo forte defesa ao uso de máscaras, o médico, por outro lado, se posicionou contrário àdo uso por força de lei. "Não adianta fazer isso na base da imposição. Não vai conseguir. Já tem lei demais nesse país", disse.





13:41 - 03/04/2021 Ministro quer usar fábricas de vacinas animais para produzir imunizantes autoridades internacionais da área, realizada no Ministério da Saúde, neste sábado (3/4). Também contrário ao lockdown como uma política de saúde, Queiroga tem defendido ações de mitigação mais brandas. "O uso de máscaras é fundamental. Para tanto é necessário que haja a adesão da população. A higiene das mãos, com água e sabão, uso de álcool gel, distanciamento regulamentar entre as pessoas, evitar aglomerações, ampliar a capacidade de testaagem e identificação de casos, bem como seus contatos", enumerou. A fala ocorreu após reunião com fabricantes de vacina einternacionais da área, realizada no Ministério da Saúde, neste sábado (3/4). Também contrário ao lockdown como uma política de saúde, Queiroga tem defendido ações de mitigação mais brandas. "O uso de máscaras é fundamental. Para tanto é necessário que haja a adesão da população. A higiene das mãos, com água e sabão, uso de álcool gel, distanciamento regulamentar entre as pessoas, evitar, ampliar a capacidade de testaagem e identificação de casos, bem como seus contatos", enumerou.





Para conseguir reduzir a transmissão do vírus, o ministro pediu aos brasileiros que, neste feriado de Páscoa, não realizem aglomerações e nem deixem de fazer o bom uso das máscaras. Como prioridade, Queiroga frisou que a campanha de vacinação é a estratégia. "O problema é a carência de vacina, não só no Brasil, mas um problema mundial. Até países desenvolvidos encontram dificuldade".





Ao lado de Queiroga, a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no Brasil, Socorro Gross, frisou a necessidade da população aderir às orientações do ministério, enquanto o mundo esbarra na limitação de vacinas. "Temos que ganhar tempo para que essa produção, que nós precisamos, a nível mundial, possa chegar no Brasil".