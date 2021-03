Santos Cruz: 'Politizar Exército é quebrar a hierarquia das Forças Armadas"

De acordo com Santos Cruz, seria 'distorção ou falta de capacidade política' usar as Forças Armadas para ataques políticos

“O Exército não é instrumento para resolver questões políticas. Se você tem diferenças com os governadores, você resolve com os governadores”, afirmou, ao ser questionado sobre as intenções do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) em relação às Forças Armadas.De acordo com Santos Cruz, seria "distorção ou falta de capacidade política" usar as Forças Armadas para ataques políticos.