Bolsonarista Roberto Jefferson tem 'conta retida' no Twitter

Em menos de um ano, o ex-deputado e presidente nacional do PTB Roberto Jefferson é punido novamente pelo Twitter com ode seu perfil na rede social.A primeira foi em julho do ano passado. Nesta terça-feira (30/03), Jefferson, outrora pivô do mensalão no Congresso, agora bolsonarista, teve suaretida no microblog.A punição acontece um dia depois de o ex-parlamentar, durante uma transmissão ao vivo realizada no sábado (27/03), defender que sejam criadas milícias em Juiz de Fora (MG), para “dar um pau” na guarda municipal, e replicar a mensagem no Twiter nessa segunda-feira (29/03).A guarda municipal e a Prefeitura de Juiz de Fora secom notas de repúdio e pedido de providências do Ministério Público e da Justiça.O ex-deputado Roberto Jefferson vem senos últimos anos por defender o governo e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Recentemente, ele pediu ao presidente, via publicação no Twitter, no qual aparece em foto segurando uma arma , que Bolsonaro demitisse os ministros do Supremo Federal, em desacordo com a Constituição Federal.Em março deste ano, Jefferson também foipela Confederação Israelita do Brasil (Conib) por cometer crime de racismo. O Conselho de Ética da Câmara, desde que foi criado em 2001, julgou cinco deputadosde mentir. Do total de julgamentos, somente o delator do mensalão, Roberto Jefferson (PTB), teve o mandato cassado.