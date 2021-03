Bolsonaro distorce fala de Merkel sobre cancelar lockdown na Alemanha

Bolsonaro usou recuo na Alemanha para apoiar sua posição contrária ao lockdown na pademia (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (25/3) que a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, recuou da medida de lockdown anunciada dias antes porque sabia que os efeitos da decisão seriam mais graves que o próprio coronavírus. A declaração foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. “A Angela Merkel ia ter um ‘lockdown’ rigoroso lá e cancelou, pediu desculpas. Ela falou lá, segundo a imprensa, que os efeitos 'do fechar tudo' são muito mais graves do que os efeitos do vírus. Palavras dela”, apontou. O presidente Jairafirmou nesta quinta-feira (25/3) que a chanceler da, recuou da medida deanunciada dias antes porque sabia que os efeitos da decisão seriam mais graves que o próprio coronavírus. A. “A Angela Merkel ia ter um ‘lockdown’ rigoroso lá e cancelou,. Ela falou lá, segundo a imprensa, que os efeitos 'do fechar tudo' são muito mais graves do que os efeitos do vírus.”, apontou.









Bolsonaro não tem poupado críticas aos governadores e prefeitos que adotaram lockdown no país. No último dia 23, o ministro Marco Aurélio Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido do presidente para considerar ilegais decretos dos estados da Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal que ordenavam fechamento total do comércio e toque de recolher para combater a pandemia de COVID-19.





Na decisão, o magistrado relatou que "ao presidente da República cabe a liderança maior, a coordenação de esforços visando o bem-estar dos brasileiros".