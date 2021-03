Nunes Marques chama Constituição de 'Carta Magda'; veja vídeo

O ministro trocou a palavra 'Magna' por 'Magda' em seu discurso (foto: Agência Brasil/Reprodução) ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, chamou a Constituição Brasileira de “Carta Magda”. A fala aconteceu durante julgamento da suspeição de Sergio Moro, realizado nesta terça-feira (23/03). chamou a Constituição Brasileira de “”. A fala aconteceu durante julgamento da suspeição de Sergio Moro, realizado nesta terça-feira (23/03).









Veja o vídeo:





Criada em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas.





Antes da Constituição, o Ministério Público estava subordinado ao poder judiciário. O documento permitiu ao órgão a autonomia e independência sem subordinação à estrutura dos Poderes do Estado.



Por isso, atualmente, essa distinção tem sido considerada fundamental para o avanço no combate à corrupção no Brasil nos dias atuais.



De acordo com alguns juristas, as ações de combate à corrupção, como a Operação Lava Jato, só foram possíveis graças às novas atribuições conferidas pela carta magna de 1988.

Entenda A Segunda Turma do STF retomou na tarde desta terça-feira (23/3) o julgamento sobre a suposta parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro ao condenar Lula na ação do triplex do Guarujá.





O caso foi incluído na pauta da Segunda Turma após o ministro Kassio Nunes Marques devolver a vista e liberar o processo para julgamento.

