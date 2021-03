Forças armadas não apoiam impeachment de Bolsonaro nem intervenção militar

O então presidente eleito Jair Bolsonaro cercado por altos chefes militares, em 24 de novembro de 2018 no Rio de Janeiro (foto: AFP/Arquivos)

O blog da jornalista Denise Rothenrburg destaca nesta terça-feira (23/03) que os comandantes das Forças Armadas têm reiterado a interlocutores que não apoiam o impeachment do presidente(sem partido).“Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Quem tem conversado com osjá avisou aos atores da política que os movimentos pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro não terão sustentação nas”, informa a jornalista.Em contrapartida, sublinha o blog, os comandantes das Forças Armadas também reiteram a interlocutores que não sustentam qualquermilitar como consequência do estágio atual da pandemia.“Da mesma forma, também é considerada fora de cogitação qualquer intervenção militar para garantir a liberdade geral de circulação de pessoas em meio aodo sistema de saúde”, destaca a jornalista.Rothenburg também informa que, "diante desse 'aviso' em favor do lockdown e contra o impeachment, a ordem nesta semana é que virá o diálogo aberto entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Resta saber se será mais um desfile de fotos sem mudança de atitudes, como em 2020, ou para valer, em prol da saúde das pessoas”.Bolsonaro já deu oa seus apoiadores, no domingo, e avisou, de antemão, que não está convencido da necessidade de lockdown num cenário de UTIs lotadas, incerteza de atendimento e vacinas em atraso. Se chegar com esse espírito para a reunião, aé de que vire mais uma pose para fotos, sem muito resultado prático em termos de coordenação nacional. Leia o blog aqui