Ciro Gomes é investigado pela Polícia Federal após críticas a Bolsonaro

"Qual foi o serviço do Moro no combate à corrupção? Passar pano e acobertar a ladroeira do Bolsonaro. Por exemplo, o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que descobriu R$ 89 mil desse (Fabrício, ex-assessor de Flávio Bolsonaro) Queiroz, que foi preso e é ladrão, ladrão pra valer, ligado às milícias do Rio de Janeiro. E onde estava o senhor Sergio Moro? Acobertando", disse Ciro, na época.





Ao Estado de S. Paulo, Ciro disse que foi informado do inquérito há 10 dias e que está “pouco ligando” para as investigações.



O caso está nas mãos da Justiça Federal do Distrito Federal.

O ex-ministro(PDT) virou alvo da(PF) após tecer críticas ao presidente(sem partido). Um inquérito foi instaurado pela instituição, que investiga uma suposta prática de. O documento foi assinado pelo próprio Bolsonaro e conduzido posteriormente pelo ministro de Justiça e Segurança Pública,. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.