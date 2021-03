Kit churrasco e bonecos: Exército cancela compra de R$ 731 mil em brindes

O 2º BFv era responsável pela compra (foto: Reprodução/Google Street View) brindes, como bonecos de soldados, kits para churrasco e material para fotografia. A compra foi noticiada inicialmente pela coluna Radar, da revista Veja, e era feita pelo 2º Batalhão Ferroviário (BFv), na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. Exército brasileiro cancelou a licitação que previa um gasto de R$ 731 mil com a compra de, como bonecos de soldados, kits para churrasco e material para fotografia. A compra foi noticiada inicialmente pela coluna Radar, da revista Veja, e era feita pelo(BFv), na cidade de, no Triângulo Mineiro.





17:01 - 02/03/2021 Colégio Minas Gerais para atividades e pais e alunos cobram respostas kits para churrasco, acondicionados em uma maleta de alumínio, com uma gravação a laser na tampa e com o brasão do Exército. Os kits tinham custo de R$ 18,4 mil. Os bonecos de soldados em miniatura teriam 15cm e 19cm, além de armamento e equipamentos militares, e custariam R$ 80 mil por 200 unidades. De acordo com o coluna, a lista incluía 110, acondicionados em uma maleta de alumínio, com uma gravação a laser na tampa e com o brasão do Exército. Os kits tinham custo de R$ 18,4 mil. Osde soldados em miniatura teriam 15cm e 19cm, além de armamento e equipamentos militares, e custariam R$ 80 mil por 200 unidades.





Também estavam previstos na lista de brindes canetas, bonés, pen-drives, chaveiros, bolsas térmicas, distintivos metálicos, placas. Lentes, flash e câmera fotográfica e álbum para fotos eram listados na compra.





Apesar da compra ser de responsabilidade do chamado Batalhão Mauá, de Araguari, os produtos seriam ser distribuídos para outras unidades do Exército. A licitação era do tipo menor preço por item, podendo haver a aquisição fracionada.

A reportagem entrou em contato com o gabinete do comando do 2º BFv, que informou, por meio de nota emitida pelo Ministério da Defesa, que havia sido divulgado apenas o aviso da intenção de uma Ata de Registro de Preços, relacionada à aquisição destes produtos.



Entretanto, o aviso foi revogado menos de 24 horas após o seu lançamento, por iniciativa da própria unidade militar, em função da "necessidade de revisão e ajustes".





“Dessa forma, não houve sequer a abertura do Pregão Eletrônico no Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais (SIASG), conforme pode ser comprovado no próprio Sistema e no Diário Oficial desta segunda-feira(15/3)”, finaliza a nota.