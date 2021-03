Exército vai gastar R$ 80 mil com bonecos do Rambo

Soldado Rambo, personagem do cinema protagonizado pelo ator Sylvester Stallone (foto: Rambo/Reprodução) Exército Brasileiro gastou cerca de R$ 730 mil em brindes e materiais de fotografia. A compra está sendo feita pelo Batalhão Mauá, de Araguari (MG), mas os produtos deverão ser distribuídos para outras unidades.



Para a compra dos bonecos, foram gastos R$ 80 mil.





Segundo a reportagem, além das miniaturas, a lista inclui 110 ‘kits para churrasco’, acondicionados em uma maleta de alumínio, com uma gravação a laser na tampa e com o brasão do Exército. Os kits vão custar R$ 18.400.







No documento, os parlamentares afirmam que as compras revelam “o uso de recursos com ostentação e superfaturamento” e a "falta de zelo e responsabilidade com o dinheiro público” por parte das Forças Armadas. Um levantamento feito no orçamento federal em fevereiro deste ano por deputados federais do PSB aponta que os comandos das Forças Armadas adquiriram, por meio de licitação, cerca de 80 mil unidades de cerveja e mais de 700 mil quilos de picanha . Foi constatado ainda o superfaturamento desses produtos em mais de 60%.No documento, os parlamentares afirmam que as compras revelam “o uso de recursos com ostentação e superfaturamento” e a "falta de zelo e responsabilidade com o dinheiro público” por parte das Forças Armadas.

Segundo o levantamento, foram compradas 500 garrafas da cerveja Stella Artois, no valor de R$ 9,05; 3 mil garrafas de Heineken, por R$ 9,80; 3.050 garrafas de Eisenbahn pelo preço unitário de R$ 5,99.

Quanto às carnes bovinas, os parlamentares destacaram, especialmente, o alto custo da picanha, comprada por R$ 118,25, o quilo. Os deputados destacaram que “não é possível conceber que agentes públicos possam estar se deleitando com banquetes e bebidas alcoólicas às custas dos cofres públicos”.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.