Em busca de novo ministro da Saúde, Bolsonaro recebe Marcelo Queiroga

Marcelo e Ludhmilla têm algo em comum: são contra o uso da hidrocloroquina (foto: Redes Sociais/Reprodução)

está convencido de que, para ter maior reconhecimento da população no combate à pandemia, teria que trocar o ministro da Saúde.Agora à tarde, Bolsonaro recebeu o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga, o próximo da fila, depois da recusa da médica Ludhmilla Hajjar.Leia:Marcelo e Ludhmilla têm algo em comum: são contra o uso da hidrocloroquina, que o presidente Jair Bolsonaro defende com tanta veemência.Queiroga foi indicado para a Agência Nacional de Saúde, e aguarda a votação no Senado.