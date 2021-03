Deputado contrário à vacinação obrigatória morre de COVID-19

Silvio Fávero, do PSL, morreu de COVID-19 depois de permanecer internado por mais de uma semana em Cuiabá (foto: Divulgação/Facebook)

Morreu, neste sábado (13/3), o deputado estadual do Mato Grosso, Silvio Fávero (PSL), vítima da COVID-19, aos 54 anos. Ele apresentou, durante a pandemia, um projeto contra a obrigatoriedade da vacina para conter a doença.

De acordo com a assessoria de imprensa do deputado, ele sofreu umageneralizadaem decorrência do vírus. O político estava internado em Cuiabá.

Ele permanecia hospitalizado na capital do Mato Grosso com a doença desde 4 de março e chegou a ser entubado, mas não resistiu.

Silvio Fávero era bolsonarista, pró-armas e a favor da venda dos imunizantes contra a COVID-19 no setor privado.

Ele deixa a mãe, a esposa e três filhos. O corpo será sepultado às 9h deste domingo (14/3) no Cemitério Jardim da Paz, em Lucas do Rio Verde (MT), onde o deputado foi vice-prefeito e exerceu a advocacia.

Em nota, o governo do Mato Grosso lamentou a morte do deputado estadual. O parlamentar estava em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa.

O Mato Grosso registra 271.765 casos confirmados da doença e 6.330 mortes até este sábado.