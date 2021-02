Ex-deputado federal Marcos Lima morre aos 74 anos de parada cardíaca

Marcos Lima exerceu sete mandatos na Câmara dos Deputados (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



O ex-deputado federal Marcos Lima, filiado ao MDB-MG, morreu neste sábado (13/2) em Belo Horizonte depois de sofrer parada cardíaca. Ele exerceu sete mandatos na Câmara dos Deputados, se despedindo do cargo em 2011.

O velório será realizado neste domingo (14/2) no plenário da Câmara Municipal de Itaúna, onde nasceu, no horário de 14h às 16h. Ele será enterrado no cemitério central.

O ex-parlamentar também exercia atividade de empresário e engenheiro civil e vinha se dedicando à atividade de indústria têxtil.





Marcos assumiu pela primeira vez a vaga na Câmara em 1983, quando foi efetivado depois da morte de Renato Azevedo. Eleito em 1986, 1990 e 1994, ele participou da Assembleia Nacional Constituinte em 1985 e votou a favor do impeachment de Fernando Collor em 1992.





No mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, Marcos foi diretor de Relações Institucionais de Furnas Centrais Elétricas, mas, em 2008, herdou a vaga na Câmara de Maria do Carmo Lara, que venceu a eleição para a prefeitura de Betim. Também esteve no diretório-nacional do MDB.





Presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi (SP) divulgou lembrando o legado de Marcos Lima na política: “Lamentamos a morte do ex-deputado, que sofreu parada cardíaca neste sábado. Engenheiro civil, Lima foi deputado constituinte e dirigente do MDB. Nossas condolências aos amigos e familiares”.