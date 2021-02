Bolsonaro posta foto com arma para defender o armamento da população

Bolsonaro em uma das vezes em que se deixou fotografar empunhando uma arma (foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM)

Mudanças

O presidente(sem partido) segue no propósito de armar a população brasileira. Neste sábado (13/02), ele usou o Twitter para divulgar quatrorelativos aoe publicados em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), nessa sexta-feira (12/02).Bolsonaro alterou quatro decretos de 2019 que regulavam a aquisição de armamento e munição por agentes de segurança e pelos CACs (colecionadores, atiradores e caçadores).





Entenda o caso

As medidas flexibilizam os limites para compra e estoque dee cartuchos para pessoas autorizadas pela lei. Uma das propostas permite que pessoas autorizadas possam adquirir até seis armas. Antes, o limite era de quatro por pessoa.O governo também estabeleceu a permissão para que atiradores adquiram até 60 armas. Para caçadores, esse limite vai a 30 armas. No entanto, há uma tolerância para exceder: nesse caso, o comprador de armas deve pedir autorização do Exército .

As mudanças foram divulgadas no fim da noite dessa sexta-feira (12/02) pela Secretaria-Geral da Presidência da República e publicadas, em seguida, em edição extra do Diário Oficial da União.



Segundo o governo, "a medida desburocratiza procedimentos, aumenta clareza sobre regulamentação, reduz discricionariedade de autoridades e dá garantia de contraditório e ampla defesa". Os decretos regulamentam a Lei nº 10.826/2003, mais conhecida como Estatuto do Desarmamento.



As alterações incluem, de acordo com texto divulgado pela Secretaria-Geral da Presidência da República:





Decreto nº 9.845

Decreto nº 9.847

Decreto nº 10.030



Decretos para facilitar acesso

Supremo

aumento, de quatro para seis, do número máximo de armas de uso permitido para pessoas com Certificado de Registro de Arma de Fogo;Decreto nº 9.846possibilidade de substituir o laudo de capacidade técnica - exigido pela legislação para colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) - por um "atestado de habitualidade" emitido por clubes ou entidades de tiro;permissão para que atiradores e caçadores registrados comprem até 60 e 30 armas, respectivamente, sem necessidade de autorização expressa do Exército;elevação, de 1 mil para 2 mil, da quantidade de recargas de cartucho de calibre restrito que podem ser adquiridos por "desportistas" por ano;definição de parâmetros para a análise do pedido de concessão de porte de armas, cabendo à autoridade pública levar em consideração as circunstâncias do caso, sobretudo aquelas que demonstrem risco à vida ou integridade física do requerente;dispensa da necessidade de registro junto ao Exército dos comerciantes de armas de pressão (como armas de chumbinho.O presidente Jair Bolsonaro já havia afirmado, no dia 11 de janeiro, que estava preparando três decretos para facilitar o acesso a armas de fogo a grupos de CACs.Ao conversar com apoiadores que o esperavam nas imediações do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que houve crescimento recorde na venda de armamentos, mas destacou que a alta precisa ser mais robusta. "Nós batemos recorde o ano passado, em relação a 2019. Mais de 90% na venda de armas. Está pouco ainda, tem que aumentar mais. O cidadão de bem, há muito tempo, foi desarmado", disse ele.Segundo a Polícia Federal, 179.771 novas armas foram registradas no País no ano passado, o que representa aumento de 91% com relação ao número de 2019.

A iniciativa do governo Bolsonaro em facilitar e aumentar o número de armas per capita, nessa sexta-feira (12/02), acontece menos de um mês depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) barrar outra iniciativa.

No dia 14 de dezembro passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, suspendeu na resolução do governo federal que baixou de 20% para 0% a alíquota de importação de revólveres e pistolas. ( Com Estadão Conteúdo)