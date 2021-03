Bolsonaro: Esperando alguém mostrar algo meu dizendo que era uma gripezinha

Bolsonaro reclamou dos críticos de seu governo (foto: Fotos Públicas) Bolsonaro (sem partido) desafiou os “críticos” de seu governo a mostrarem um vídeo ou áudio dele classificando o coronavírus como uma “gripezinha”. Na live, Bolsonaro aproveitou para criticar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em transmissão semanal nas redes sociais nesta quinta-feira (11/03), o presidente Jair(sem partido) desafiou os “críticos” de seu governo a mostrarem um vídeo ou áudio dele classificando o coronavírus como uma “gripezinha”. Na live, Bolsonaro aproveitou para criticar o ex-Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante live desta quinta, Bolsonaro diz estar "esperando alguém mostrar algo meu dizendo que era uma gripezinha". No dia 24/03/2020, o presidente se referiu ao coronavírus como "gripezinha" em um pronunciamento.

Relembre o trecho da "gripezinha" em pronunciamento





Bolsonaro reclamou dos críticos de seu governo, dizendo que nunca citou o termo “gripezinha” para se referir ao coronavírus. “Tem pessoas que nos criticam sem qualquer base. “Ah, o governo abandonou o tratamento da COVID”, “ah, ele é antivacina”, “ele falou que era uma gripezinha”. Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Estou esperando”, disse.









Já a segunda vez foi em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. Na ocasião, Bolsonaro se referiu ao médico Dráuzio Varella, que teria classificado a doença como “gripezinha”, em vídeo que apoiadores do presidente resgataram, no mês de janeiro do ano passado, antes de a COVID-19 chegar ao Brasil.





"No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico, daquela conhecida televisão.”

Críticas a Lula

Bolsonaro também criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve condenações anuladas nesta semana referentes a quatro processos. Com o ato, o petista conseguiu seus direitos políticos de volta e, ao que tudo indica, poderá disputar as eleições presidenciais de 2022.





Nesta quinta-feira, Bolsonaro criticou Lula e seu antigo corpo ministerial, sem citar o nome do ex-presidente, mas o chamando de “presidiário” e de “cinco dedos”.





“Olha a qualidade do meu ministro da Ciência e Tecnologia (Marcos Pontes) e a qualidade dos ministros do “presidiário”, para depois começar a discutir. E não é só Ciência e Tecnologia. Veja o padrão de todos os meus ministros e daqueles do governo do PT lá atrás. A especialidade lá era outra, com cinco dedos. Nós sabemos para onde foi o Brasil. Essas críticas baratas não procedem”, concluiu.