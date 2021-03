Mandetta sobre Bolsonaro: 'Vai condecorar cientista para rever narrativa'

O ex-ministro explica que foram negados por Bolsonaro os principais eixos para o combate a pandemia. O primeiro deles, a vida; o segundo, o SUS; e o terceiro, a vacina contra a COVID-19.

“Eu sei o drama que o Brasil está vivendo. Está faltando o homem centrado, está faltando equilíbrio, bom senso, um líder natural. A primeira coisa que um homem tem que ter é amor a vida”, disse.

Para Mandetta, o Brasil precisa de uma liderança que não seja negacionista, citando o exemplo do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.Isso porque mesmo em meio ao aumento de óbitos, caos em algumas capitais e com o aumento de infecções no Brasil, ministro da Saúde,, afirmou que o sistema de“não colapsou, nem vai colpasar”.Leia também:Segundo Mandetta, a COVID-19 não é um vírus leve. “Quando uma pandemia se instala, a doença começa a escrever sua história como um todo.”