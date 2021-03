'Um governo liderado por Lula não nos assusta', diz 'guru dos emergentes'

O ex-presidente do Brasil fez um discurso após decisão de Fachin (foto: EPA)

O megainvestidor alemão-americanofoi na contramão de muitos de seus pares ao decretar, em entrevista recente, que um eventual retorno de Luiz Inácioda Silva à Presidência do Brasil, caso concorra e vença o pleito do ano que vem, não seria "necessariamente ruim para os mercados".

Agora, falando à BBC News Brasil, ele vai além: "Um governo liderado por Lula não nos assusta e se seu populismo resultar em um surto de crescimento, tanto melhor".





LEIA MAIS 19:37 - 11/03/2021 Bolsonaro: Esperando alguém mostrar algo meu dizendo que era uma gripezinha

19:16 - 11/03/2021 Deputado bolsonarista: mortes por COVID são para esquerda voltar ao poder

19:00 - 11/03/2021 'Fura-filas': Assembleia recebe lista dos 806 servidores da SES vacinados Fachin decidiu anular todas as condenações judiciais de Lula no âmbito da Operação Lava Jato, abrindo caminho para que o petista concorra à Presidência caso não sofra novamente condenações em segunda instância.



Em pronunciamento na quarta-feira, Lula disse que a candidatura da esquerda ainda não está definida.



Na segunda-feira (8/3), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edsondecidiu anular todas as condenações judiciais de Lula no âmbito da Operação Lava Jato, abrindo caminho para que o petista concorra à Presidência caso não sofra novamente condenações em segunda instância.Em pronunciamento na quarta-feira, Lula disse que a candidatura da esquerda ainda não está definida.

Mobius, que em maio de 2018 lançou sua própria gestora de investimentos, a Mobius Capital Partners LLP, antes trabalhou na Franklin Templeton Investments por mais de 30 anos, mais recentemente como CEO do Templeton Emerging Markets Group.



Durante seu comando, o grupo expandiu os ativos sob gestão de US$ 100 milhões para mais de US$ 50 bilhões.



Considerado um "guru dos mercados emergentes", por ter colocado as nações em desenvolvimento no radar dos investidores globais, Mobius concedeu, por e-mail, a seguinte entrevista à BBC News Brasil.



BBC News Brasil: Em entrevista à agência de notícias financeira Bloomberg, o sr. disse que a volta de Lula "não é necessariamente ruim para os mercados". Por quê?



Mark Mobius: A principal preocupação em relação a Lula era a corrupção. Se ele voltar, as preocupações com a corrupção não serão tão prevalentes simplesmente porque os escândalos da Lavo Jato resultaram em uma vigilância muito maior e preocupação com algo assim acontecendo novamente.



Mais importante, seu programa Bolsa Família para promover a educação de crianças em famílias de baixa renda foi um passo importante para o país e esperamos que seu retorno resulte em mais iniciativas desse tipo.



Finalmente, sua imensa popularidade poderia resultar em um movimento para uma maior participação do governo pelas massas.



BBC News Brasil: A notícia do retorno de Lula fez com que a bolsa e o real brasileiro caíssem. Por que o sr. acha que isso aconteceu? Quão arriscado o sr. acha que Lula é para o Brasil?



Mobius: A impressão agora é que o atual governo é favorável aos negócios, mas é duvidoso que um retorno de Lula resultaria em um governo marcadamente hostil aos negócios.



BBC News Brasil: O Lula de hoje será o mesmo Lula de 2002, com uma mensagem "de paz e amor amigável ao mercado"?



Mobius: Lula certamente aprendeu muitas lições nos últimos anos. Mais importante ainda, muitas condenações e sentenças foram proferidas, então a corrupção no Brasil será muito diferente no futuro.



BBC News Brasil: Há quem diga que, se Lula puder concorrer novamente, a agenda de reformas provavelmente estaria fora da mesa e as perspectivas de disciplina fiscal se deteriorariam. Mas outros falam que as preocupações com a reeleição em meio à COVID-19 já minaram o apoio de Bolsonaro à prudência fiscal e à reforma, e há uma perspectiva de que ele poderia implementar medidas mais populistas. Qual lado está certo?



Mobius: Certamente Lula representa populismo, mas isso não significa necessariamente irresponsabilidade fiscal, uma vez que existem mecanismos no Brasil que jogam contra a falta de prudência fiscal.



No entanto, podemos esperar que, como no passado, ele se envolverá em grandes repasses do governo aos pobres e em grandes projetos de infraestrutura agora que os preços das commodities estão se recuperando. Isso poderia dar um grande impulso à economia. Neste mundo, como vemos no programa de gastos de Biden (Joe Biden, presidente dos EUA), grandes gastos do governo estão em voga, então Lula não será culpado por isso.



Isso, é claro, levará a um crescimento que será bom para os negócios em geral. Alguns dirão que também levará à inflação e à desvalorização da moeda.



Como aponto em meu livro The Inflation Myth and the Wonderful World of Deflation ("O Mito da Inflação e o Mundo Maravilhoso da Deflação", em tradução livre para o português), a revolução tecnológica que o mundo está passando agora está resultando em preços de produtos e serviços mais baixos e melhores em relação ao poder de renda das pessoas.

Isso certamente está ocorrendo no Brasil como em outros países. Com relação à reforma, algumas delas já foram realizadas, mas nunca temos muitas esperanças de uma mudança dramática no contencioso ambiente democrático do Brasil.



BBC News Brasil: Quem representa uma ameaça maior à economia do Brasil? Lula ou Bolsonaro?



Mobius: Nenhum dos dois. Não acho que nenhum deles pode representar uma ameaça para a economia.



BBC News Brasil: Melhor investir no Brasil com Lula ou Bolsonaro (ou não investir de jeito nenhum)?



Mobius: Eu investiria no Brasil com qualquer um deles. Já estamos investidos no Brasil e estamos satisfeitos com nossos investimentos com bons resultados enquanto Bolsonaro estiver na Presidência.

Porém, um regime liderado por Lula não nos assusta e se seu populismo resultar em um surto de crescimento, tanto melhor.



Provavelmente, a coisa mais legal que você pode dizer sobre Lula é que ele é "um homem do povo" - uma representação dos segmentos de renda média e baixa da sociedade mais do que Bolsonaro.



Essa popularidade entre os grupos de renda média e baixa pode resultar no aproveitamento de mais crescimento por meio de políticas que os favoreçam.



Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!