Deputado bolsonarista: mortes por COVID são para esquerda voltar ao poder

Ao falar sobre óbitos, Tadeu afirmou não confiar nos números (foto: Agência Brasil/Reprodução)

O deputado bolsonarista Coronel Tadeu (PSL-SP) atribuiu as mortes por COVID-19 a uma tentativa da esquerda de retomar o poder. A declaração foi feita durante entrevista realizada, nesta quinta-feira (11/03), para o site Uol. O deputado bolsonarista(PSL-SP) atribuiu as mortes por COVID-19a uma tentativa da esquerdade retomar o poder. A declaração foi feita durante entrevista realizada, nesta quinta-feira (11/03), para o site Uol.









Ao falar sobre o número de óbitos, Tadeu afirmou não confiar nos boletins. "Não dá, infelizmente a gente não consegue mensurar, mas se eu tivesse que dar um chute, para mim de 20% a 30% dessa estatística acaba sendo errada, furada”, declarou.





Durante a entrevista, o deputado isentou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de culpa pelas mortes por COVID-19 e a atribuiu a prefeitos e governadores.





"Infelizmente, tivemos uma decisão esdrúxula do STF que impediu que o presidente participasse ou decidisse sobre essa questão da mobilidade, transferindo essa responsabilidade aos governos, esse foi um golpe muito duro dado ao Poder Executivo, no caso do governo Bolsonaro.”





Ao falar sobre Manaus, o deputado acusou o governo do Amazonas de ter deixado o oxigênio se esgotar propositalmente.



"Não quero acusar obviamente ninguém, mas será que essa falta de oxigênio que tivemos em Manaus não foi proposital? Porque o governo Bolsonaro não tem nada a ver com o oxigênio do Amazonas”, disse.