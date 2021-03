'Enfia no rabo', diz Eduardo Bolsonaro sobre máscara

As declarações de Eduardo foram feitas no dia em que o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso (foto: AFP / EVARISTO SA)

O deputadoBolsonaro (PSL-SP) mandou a população enfiar as máscaras de proteção contra o novo coronavírus “no rabo”. Na noite dessa quarta-feira (13/03), em uma transmissão ao vivo pelo Instagram, o filho “03” decriticou o uso do principal item de proteção contra a contaminação. O Brasil já tem mais de 270 mil mortos pela COVID-19.

“Eu acho uma pena, né, (que) essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a. 'Ah a máscara, está sem máscara, está com máscara'. Enfia nogente, porra! A gente está lá trabalhando, ralando”, afirmou o deputado.

As declarações de Eduardo foram feitas no dia em que o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso, usou máscara e passou a defender as vacinas. O deputado comentou, também, o caso das rachadinhas de Fabrício Queiroz e a compra de uma mansão de R$ 6 milhões por seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

“Você, retardado mental, que fica falando ‘o problema são os filhos, cadê o Queiroz?’, pagou o apartamento R$ 50 mil em dinheiro. Seu animal, larga de ser um peão nesse tabuleiro de xadrez chamado política e começa a pensar um pouquinho, ver o perigo que está por vir e ver como o sistema trabalha porque não dá ponto sem nó, não. Fique com Deus e não consuma cachaça em excesso igual a uns e outros aí”, disse.

Com informações de "O Estado de S. Paulo"