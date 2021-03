Juízes reagem a Gilmar: Inadmissível que Justiça seja atacada de forma agressiva

(foto: Fellipe Sampaio /SCO/STF 09/03/2021)

Embora o posicionamento do ministro, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro não tenha sido uma surpresa, o teor do voto ainda repercute no meio jurídico.Na sessão desta terça-feira, 9, na Segunda Turma, o ministro atacou os principais redutos da– a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba e a 7ª Vara Criminal Federal do Rio."A tal 7ª Vara do Rio de Janeiro, não sei porque o escândalo ainda não veio à tona, mas o que se fala em torno dessa Vara também é de corar frade de pedra ", disse.Gilmar Mendes também defendeu mudanças na Justiça Federal que, em sua avaliação, 'está vivendo uma imensa crise a partir deste fenômeno de Curitiba, que se nacionalizou'.As declarações provocaram reação da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). A entidade disse que as críticas são 'infundadas'."É inadmissível que a instituição Justiça Federal seja atacada de forma genérica e agressiva por qualquer pessoa, sobretudo por um Ministro do Supremo Tribunal Federal em uma sessão de julgamento da corte", diz a nota. "A Ajufe também não concorda com ilações desprovidas de qualquer elemento de prova contra Juízes Federais que atuam em outros processos, estranhos ao que estava sendo analisado pela 2ª Turma da Suprema Corte", acrescenta a associação.A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) reitera seu compromisso com a defesa intransigente da independência judicial e do livre convencimento dos magistrados em todas as suas decisões. Eventuais equívocos ocorridos durante a tramitação de qualquer processo judicial podem ser resolvidos por meio do sistema recursal vigente.Portanto, é inadmissível que a instituição Justiça Federal seja atacada de forma genérica e agressiva por qualquer pessoa, sobretudo por um Ministro do Supremo Tribunal Federal em uma sessão de julgamento da corte. Nosso trabalho é reconhecido e respeitado por toda a sociedade brasileira pela seriedade, eficiência e correção.A Ajufe também não concorda com ilações desprovidas de qualquer elemento de prova contra Juízes Federais que atuam em outros processos, estranhos ao que estava sendo analisado pela 2ª Turma da Suprema Corte. Desferir críticas infundadas somente afrontam o equilíbrio das instituições e atentam contra a segurança jurídica.