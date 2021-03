Médico do spray nasal de Israel: 'só vacinas acabam com doenças virais'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) justificou a ida ao país (foto: AHMAD GHARABLI / AFP ) "Folha de S. Paulo", que "só vacinas acabam com doenças virais". O médico se reuniu nesta terça-feira (09/03) com a delegação brasileira que foi a Israel obter mais informações sobre as pesquisas de um spray anti-COVID. O professor Ronni Gamzu, CEO do Centro Médico Sourasky, localizado em Tel Aviv, Israel, afirmou, em entrevista à repórter Daniela Kresch, da, que "só vacinas acabam com doenças virais". O médico se reuniu nesta terça-feira (09/03) com a delegação brasileira que foi a Israel obter mais informações sobre as pesquisas de um spray anti-COVID.

Ministério da Saúde faz apelo à China por vacinas: 'Risco de faltar doses' entrevista, Gamzu afirmou que "há um entusiasmo" do Brasil quanto ao remédio israelense que ele não vê em outros países. Além disso, alertou que o desenvolvimento do remédio pode levar "meses, senão anos". Durante a, Gamzu afirmou que "há um entusiasmo" do Brasil quanto ao remédio israelense que ele não vê em outros países. Além disso, alertou que o desenvolvimento do remédio pode levar "meses, senão anos".

EDUARDO BOLSONARO

Em viagem a Israel para tratar do spray nasal contra a COVID-19, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) justificou a ida ao país, em publicação feita nesta terça-feira (09/03) em uma rede social. De acordo com o filho do presidente, entendimento não floresce da mesma maneira num ambiente virtual, defendendo o encontro presencial.

Eduardo Bolsonaro afirmou, também, que houve uma relação de respeito entre a comitiva brasileira e o governo de Israel. Segundo o deputado, a viagem "correspondeu às expectativas".

“Este tipo de entendimento não floresce da mesma maneira num ambiente virtual. O olho no olho, o fato da comitiva se fazer presente, além de respeito, demonstrou ainda o quanto prioritária é esta parceria e eles corresponderam as nossas expectativas”, publicou.

Horas antes da publicação, Eduardo Bolsonaro fez algumas postagens dizendo que os israelenses pretendem cooperar para o uso do spray nasal contra a COVID-19 em solo brasileiro. A ideia é trazer a segunda fase de estudos do medicamento para o Brasil.

“Tudo se desenvolvendo em acordo com a ANVISA pretendemos ter no Brasil a mesma vanguarda que Israel no combate à pandemia”, disse o deputado em uma rede social.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chefia a delegação, que conta com o próprio Eduardo Bolsonaro e o secretário do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Moraes.

Infectologista contesta spray

Integrante do comitê da prefeitura de Belo Horizonte no enfrentamento ao coronavírus, o infectologista Carlos Starling disse, na última sexta-feira (5/3), que o spray nasal defendido por Bolsonaro não eficácia alguma e defendeu que somente os imunizantes podem reduzir as mortes por COVID-19.

“Temos a vacina. Não temos em número suficiente. Temos que investir nisso. Investir em qualquer outra coisa, (como) spray nasal, não tem o menor cabimento. (São) tratamentos que não têm sentido. Precisamos de vacina urgentemente”, disse o médico mineiro.