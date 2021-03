Lava-Jato no Rio: juiz Marcelo Bretas rebate acusação de Gilmar Mendes

AM

Segundo o ministro, o que se fala da 7ª Vara Federal é de 'corar frade de pedra' (foto: STF/Youtube/Reprodução) Marcelo Bretas foi ao Twitter, nesta terça-feira (09/03), rebater o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que, durante julgamento da suspeição de Sergio Moro, disse que há um “escândalo para vir à tona” na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro.



Segundo o ministro, o que se fala da 7ª Vara Federal é de "corar frade de pedra" e disse não saber como um escândalo ainda não veio à tona.

Para o ministro, a Lava-Jato propõe um modelo "ativo e persecutório" e que no meio judicial, existem "episódios sobre os quais se fala dessa 7ª Vara do Rio de Janeiro", do qual Bretas é juiz.

Pelas redes sociais, Bretas afirmou que está com “a consciência limpa” e repudiou a fala do ministro do STF.





“Como juiz federal há mais de 23 anos, seis dos quais como titular da 7ª Vara Federal no Rio de Janeiro, e com a consciência tranquila da lisura do trabalho ali desempenhado, nego veementemente qualquer suposta irregularidade, como foi referido”, escreveu.

Como Juiz Federal há mais de 23 anos, 6 dos quais como titular da 7ª Vara Federal no Rio de Janeiro, e com a consciência tranquila da lisura do trabalho ali desempenhado, NEGO VEEMENTEMENTE qualquer suposta irregularidade, como foi referido na nota abaixo. https://t.co/vdkcphXfJP %u2014 Marcelo Bretas (@mcbretas) March 9, 2021

