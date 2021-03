Lula será interrogado em maio sobre compra de caças suecos no governo Dilma

Lula vai ser interrogado em 27 de maio pelo juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal em Brasília (foto: Nelson Almeida/AFP) Luiz Inácio Lula da Silva está envolvido na acusação de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa pela compra dos caças Gripen, entre 2013 e 2015, durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Ele vai ser interrogado em 27 de maio pelo juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal em Brasília. O nome do ex-presidenteestá envolvido na acusação de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa pela compra dos caças Gripen, entre 2013 e 2015, durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Ele vai serem 27 de maio pelo juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal em Brasília.





Quem também responde ao processo é o filho de Lula, Luis Cláudio, que tem o interrogatório agendado para 28 de maio. Ele é acusado de receber de um lobista valores supostamente pagos para que o pai usasse sua influência na compra dos caças.





O interrogatório vai esclarecer dúvidas desse processo diretamente com o petista, já que quando foi agendado em 2019 precisou ser cancelado. Isso porque a Justiça pediu para que testemunhas fossem ouvidas primeiro, como os ex-presidentes franceses François Hollande e Nicolas Sarkozy.

Outras acusações

Nessa segunda-feira (8/3), Lula recebeu a notícia de que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federa (STF), anulou todos os processos conduzidos pela 13ª Vara de Justiça Federal do Paraná no âmbito da Lava-Jato. Esses processos se referem ao triplex do Guarujá, ao sítio de Atibaia e ao Instituto Lula.

A decisão de Fachin, que atendeu a um pedido da defesa de Lula, é processual, ele não julgou o mérito das provas, não disse se o petista é inocente ou culpado, disse apenas que ele deve ser julgado pela Justiça do Distrito Federal e pela Lava-Jato. Com a decisão de Fachin, Lula pode se tornar réu novamente, mas o processo volta à primeira instância caso a Justiça decida aceitar a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) mais uma vez.