Ao indicar o adiamento, Fachin também determinou a remessa do processo à presidência da Corte (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Comodo processo que discute ado ex-juiz Sergiono processo dodo, o, do Supremo Tribunal Federal (), pediu ao presidente, Luiz Fux, que leve ao plenário da Corte a análise pela Segunda Turma do colegiado sobre o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.O ministro quer que o tribunal discuta se, ao declarar as ações sobre Moro prejudicadas, a Segunda Turma pode ou não ainda julgá-las. Dessa forma, adiaria o julgamento pautado pelo presidente do colegiado, ministro- que estava com o processo desde dezembro de 2018, quando pediu vista (mais tempo de análise) e interrompeu o processo.