Lula adia pronunciamento para depois da decisão do STF sobre Moro

Lula aguarda decisão do STF sobre Sergio Moro (foto: Reprodução)

A aguardada entrevista do ex-presidenteapós a decisão do Supremo Tribunal Federal () anular suas condenações foi adiada para esta quarta-feira (10/3). O motivo é que o ministroincluiu na pauta dessa terça-feira (9/3) a suspeição de Sergio. O petista vai aguardar a decisão para falar com a imprensa.

A fala do ex-presidente é esperada desde a decisão dessa segunda-feira (8/3) do ministro do STF, Luiz Edson Fachin, que anulou as condenações em processos relacionados à Operação Lava-Jato, comandada pelo ex-juiz Sergio Moro.

O STF vai analisar nesta tarde o pedido de suspeição por parcialidade no julgamento do petista.

A escolha do local do pronunciamento não poderia ser mais simbólica: o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, de onde Lula saiu preso direto para a Superintendência da Polícia Federal, onde passou pouco mais de um ano encarcerado.