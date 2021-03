Bancada mineira do Novo diz que decisão do partido tem pouco efeito prático

'Não muda muito, ao menos, na nossa atuação na Câmara', diz o deputado federal Tiago Mitraud (foto: Gustavo Sales/Câmara dos Deputados) Deputados federais e estaduais de Minas Gerais e vereadores de Belo Horizonte filiados ao Partido Novo consideram que a nova diretriz partidária apresentada pela legenda pouco impacta nas ações dos parlamentares. dee vereadores defiliados aoconsideram que a nova diretriz partidária apresentada pela legenda pouco impacta nas ações dos parlamentares. O Novo divulgou nessa segunda-feira (08/03) que se colocará como oposição ao governo federal, chefiado por Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República desde 2019





LEIA MAIS 06:47 - 09/03/2021 Eleição 2022: volta de Lula é boa notícia para petistas ou bolsonaristas?

22:47 - 08/03/2021 Partido Novo anuncia oposição ao governo de Jair Bolsonaro

18:21 - 08/03/2021 Bolsonaro após decisão sobre Lula: 'Fachin tem forte ligação com PT' Lucas Gonzalez e Tiago Mitraud. “A decisão é do diretório. O Novo, até por zelo ao estatuto, tem distinção entre diretório e mandatário. As partidárias são do diretório, as mandatárias dos mandatários. O governador Zema, por exemplo, não é consultado sobre questões partidárias. Mas a atualização, na prática, muda muito pouca coisa, a bancada do Novo na Câmara continua independente, votando sim ao que for importante ao Brasil e não ao que for contra. Na prática não muda nada, temos coisas mais importantes para nos preocupar”, afirmou Gonzalez. A opinião é partilhada pelos dois deputados federais mineiros filiados ao Novo:. “A decisão é do diretório. O Novo, até por zelo ao estatuto, tem distinção entre diretório e mandatário. As partidárias são do diretório, as mandatárias dos mandatários. O governador Zema, por exemplo, não é consultado sobre questões partidárias. Mas a, na prática, muda muito pouca coisa, a bancada do Novo na Câmara continua independente, votando sim ao que for importante ao Brasil e não ao que for contra. Na prática não muda nada, temos coisas mais importantes para nos preocupar”, afirmou Gonzalez.





Para Lucas Gonzalez, 'bancada do Novo na Câmara continua independente' (foto: Nájara Araújo/Câmara dos Deputados) bancada, independente da posição política do presidente ou do governo, é de atuar com independência e com viés técnico para as decisões que são colocadas em votação. Foi um esclarecimento que o diretório quis fazer, mas na prática não muda muito, ao menos, na nossa atuação na Câmara”, diz Mitraud. “Foi uma decisão do diretório, que tem atribuições distintas de mandatários e somente busca reforçar ou deixar claro essas diferenças do partido com o governo. Ao mesmo tempo, também deixa claro que nossa posição na, independente da posição política do presidente ou do governo, é de atuar com independência e com viés técnico para as decisões que são colocadas em votação. Foi um esclarecimento que o diretório quis fazer, mas na prática não muda muito, ao menos, na nossa atuação na Câmara”, diz Mitraud.





No âmbito estadual, a visão foi semelhante. "Para mim não muda em nada, é o Novo sendo o Novo", diz Bartô, um dos três deputados estaduais do Novo em Minas Gerais. Guilherme da Cunha, outro deputado estadual, afirma que a independência seguirá como pauta dos parlamentares da legenda, sem fazer uma “oposição por oposição”.





“É uma posição que ressalta o que é mais importante na atuação partidária do Novo. Quer dizer que a bancada federal seguirá votando o que for melhor para o Brasil, independente de projetos terem apoio ou não do governo ou do líder. O Novo não fará oposição por oposição, não votará contra qualquer matéria do governo, seguirá votando como tem votado, de acordo com seus princípios e valores. Se fosse diferente, mandar fazer oposição por oposição, eu ficaria bastante desconfortável, mas não é o caso”, comentou.





'Resolução que compete ao diretório nacional e uma decisão institucional', afirma Laura Serrano (foto: Luiz Santana/Assembleia Legislativa de Minas Gerais) Laura Serrano corrobora com o correligionário. “É uma resolução que compete ao diretório nacional e uma decisão institucional, partidária, mas que não se reflete em termos práticos na bancada federal, por exemplo. Imagino que todos os parlamentares, em âmbito nacional, estadual, municipal, vão ter uma atuação de modo a defender nossos princípios, valores, o liberalismo e aquilo que vai ser melhor para a população”. Outra parlamentar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) pelo Novo,corrobora com o correligionário. “É umaque compete ao diretório nacional e uma decisão institucional, partidária, mas que não se reflete em termos práticos na bancada federal, por exemplo. Imagino que todos os parlamentares, em âmbito nacional, estadual, municipal, vão ter uma atuação de modo a defender nossos princípios, valores, o liberalismo e aquilo que vai ser melhor para a população”.





Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde há três vereadores filiados ao Novo, o discurso se mantém. “Quando a gente fala de oposição ou situação, é um radicalismo. Não compactuo com isso, vou sempre me pautar pelo que é bom para a população. Caso seja bom, estarei junto, mas se for ruim não vou corroborar. Isso, para mim, não muda, independente da nova resolução”, diz Braulio Lara.





Para Marcela Trópia, 'bancadas seguem com independência para realizarem o seu trabalho' (foto: Karoline Barreto/Câmara Municipal de Belo Horizonte) Marcela Trópia. “Já está claro para o Brasil que o governo Bolsonaro não representa os valores liberais, por isso, o posicionamento do diretório nacional reforça os valores que movem o nosso partido. O diretório nacional determina o posicionamento do partido e as bancadas seguem com independência para realizarem o seu trabalho, defendendo nossos valores e sempre se posicionando pelo que acreditamos ser melhor para nossa cidade, estado e país”, afirmou

O Estado de Minas também tentou contato com outros políticos do Novo em Minas Gerais, como o governador Romeu Zema, para comentar a nova diretriz do partido. A reportagem, contudo, não teve retorno até a publicação desta matéria, e o espaço segue aberto para posicionamentos.





Nas eleições gerais de 2018, o Novo estava na disputa com o candidato e ex-presidente nacional da legenda João Amoêdo, que declarou voto em Bolsonaro no segundo turno, quando Fernando Haddad (PT) era o outro concorrente. O partido, contudo, não apoiou nenhum nome naquela ocasião.





“Após dois anos de governo, vemos que o bolsonarismo pode causar tanto mal quanto o petismo aos brasileiros. O Novo é, e sempre será, oposição a qualquer ideologia política perversa e populista que vá na direção oposta da construção do Brasil que merecemos”, diz trecho da nota do Novo que atualiza a diretriz partidária.