''Deixem minha mãe em paz'', reclama Bolsonaro após a imunização da idosa

O presidente(sem partido) se irritou com a cobertura da imprensa a respeito da vacinação de sua mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro, de 93 anos. A idosa recebeu, nesta segunda-feira (8/3), a segunda dose da Coronavac, vacina contra a COVID-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

Olinda Bonturi Bolsonaro, de 93 anos, mãe do presidente Jair Bolsonaro, recebeu a segunda dose da vacina contra a COVID-19 nesta segunda-feira

Doria sobre a mãe de Bolsonaro: 'Está salva graças à vacina do Butantan'

Segundo o portal Metrópoles, o presidente deu declarações sobre o assunto na chegada ao Palácio da Alvorada.

“Você pode ver: hoje uma parte da mídia explorando a segunda dose da vacina da minha mãe. Deixem minha mãe em paz, minha mãe tem 93 anos de idade. Deixem minha mãe em paz, respeitem a idade dela, respeitem os problemas de saúde que ela tem. Parem de fazer essa covardia tentando me atingir de toda maneira, como se eu fosse um privilegiado que vacinou minha mãe com 93 anos de idade”, disse.

“Minha mãe está no grupo para ser vacinada. Errado seria se eu fosse vacinado agora, ou se um filho meu, aí estaria errado e não uma senhora com 93 anos de idade e que teve sete filhos”, complementou.

O presidente Jair Bolsonaro era um crítico da vacina desenvolvida pelo laboratórioSinovac. O imunizante já foi chamado por Bolsonaro e seus apoiadores como “vacina do Dória” e “vachina”. Além disso, o presidente já levantou dúvidas quanto a eficácia do imunizante e se recusou a adquirir doses em outubro do ano passado