Governo Bolsonaro é visto como mais militar do que civil, aponta pesquisa

Governo Bolsonaro se caracterizou pelo número de militares em cargos de alto escalão (foto: Marcos Corrêa/Presidência da República) militares no governo federal foi tema de um levantamento feito pela Paraná Pesquisas. O instituto abordou diversos pontos relacionados à gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e a ligação com o Exército Brasileiro. Dos 23 ministros, nove têm formação militar, além de outros postos, como Vice-Presidência da República e chefia de algumas estatais. A forte presença denofoi tema de um levantamento feito pela. O instituto abordou diversos pontos relacionados à gestão do presidente da República,(sem partido), e a ligação com o. Dos 23 ministros, nove têm formação militar, além de outros postos, como Vice-Presidência da República e chefia de algumas estatais.









Se essa participação compromete a imagem dos militares, 53,6% responderam que não, enquanto 40,7% disseram que sim. Um restante de 5,7% não sabem ou não opinaram. Já no contrário, se a presença das Forças Armadas afeta a imagem da atual gestão, 55,1% afirmam que não, 39,1% dizem que sim e 5,8% não sabem ou não opinaram.





A Paraná Pesquisas questionou se a presença do Exército no governo significa um risco de golpe militar. Para 62,1% dos entrevistados, não, enquanto 31,5% vêem essa possibilidade. Outros 6,4% não responderam ou não sabem dizer.





Sobre o tom do governo, 49,8% acredita ser mais autoritário com a presença de militares. Uma parcela de 44,8% discorda, e 5,4% não sabem ou não opinaram. Já para 56,9% o governo é mais militar do que civil, enquanto 34,9% considera o contrário e 8,2% não sabem ou não opinaram.





Sobre a influência dessa presença militar no voto, 40,3% afirmam que causa uma influência positiva, enquanto 34,7% dizem que gera uma influência negativa. Outros 19,2% dizem que não há influência dessa presença no voto, enquanto 5,8% não souberam responder.





Sobre a atuação dos militares na pandemia, 53,5% consideram positiva, enquanto 25,3% vêem de forma negativa, 14,3% indiferentes e 6,9% não sabem dizer. Sobre a atuação de Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, relacionada à crise de COVID-19, 44,3% consideram negativa, 32,7% positiva, 13,5% indiferente e 9,6% não opinaram.





Por fim, sobre a escolha de um general (Joaquim Silva e Luna) como presidente da Petrobras, 41,1% consideram negativa, enquanto 40,2% acham positivo, 10,1% indiferente e 8,6% não sabem ou não opinaram.





A pesquisa foi realizada entre 25 de fevereiro deste ano e a última segunda-feira (01/03) e divulgada na sexta-feira (05/03). Foram ouvidos 2020 habitantes espalhados por 194 cidades brasileiras. Eles foram entrevistados pelo telefone, informa a Paraná Pesquisas, e a margem de erro é de 2%.