ALMG faz 'maratona' para eleger presidentes de comissões; MDB fica com CCJ

Presidentes e vices das comissões temáticas da ALMG - 2021-2023

definiu, nesta quinta-feira (04/03), os presidentes de 21 das 22 comissões temáticas mantidas pelo Parlamento. Os comitês são responsáveis por analisar e debater os projetos que tramitam na Casa. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), responsável por apreciar todas as propostas que chegam aos deputados estaduais, ficou com Sávio Souza Cruz, do MDB.para os assuntos debatidos na Assembleia. Independentemente da natureza do assunto, os projetos passam por ela antes de seguir às comissões “específicas”, como as de Educação, Direitos Humanos e de Saúde. (Veja, ao fim deste texto, a lista de todos os presidentes e vices escolhidos nesta quinta)Também considerado estratégico, o colegiado decontinua sendo comandado por João Magalhães (MDB). O grupo de Fiscalização Financeira e Orçamentária será chefiado por Hely Tarquínio, do PV.Os integrantes de cada comissão foram indicados pelos trêsque formam a Assembleia. Na base do governador Romeu(Novo), estão 21 deputados estaduais, de sete partidos. Na oposição, mais 17, de outras sete legendas. Há, ainda, um grupo independente, de 39 integrantes, abrigados por 11 agremiações.Todos os colegiados do Legislativo mineiro têm cinco integrantes efetivos e cinco suplentes. As únicas exceções são, justamente, os grupos de Administração Pública, Constituição e Justiça e Fiscalização Financeira, com sete componentes cada.A composição das comissões é renovada a cada dois anos. Sempre que as mudanças são oficializadas, é preciso fazer nova eleição. João Vítor Xavier, do Cidadania, ficou com a presidência da Comissão de Saúde. Andréia de Jesus (Psol) vai comandar o comitê de Direitos Humanos, enquanto Beatriz Cerqueira (PT), Bosco (Avante) e Sargento Rodrigues (PTB) continuam chefiando os grupos que trabalham Educação, Cultura e Segurança Pública, respectivamente.A única comissão que ainda não definiu o responsável pela presidência é a de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas. Clique para ver os integrantes efetivos de cada colegiado Nesta quinta, por conta do avanço da, a Assembleia publicou deliberação mudando o formato das reuniões plenárias e restringindo o acesso de visitantes à Casa. As comissões, por ora, estão suspensas. Mais cedo, em plenário, os deputados ratificaram o estado de calamidade pública decretado por diversas cidades do estado.

Constituição e Justiça

Presidente: Sávio Souza Cruz (MDB)

Vice-presidente: Charles Santos (Republicanos)

Administração Pública

Presidente: João Magalhães (MDB)

Vice: Duarte Bechir (PSD)

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Presidente: Hely Tarquínio (PV)

Vice: Cássio Soares (PSD)



Segurança Pública

Presidente: Sargento Rodrigues (PTB)

Vice: Delegada Sheila (PSL)



Direitos Humanos

Presidente: Andréia de Jesus (Psol)

Vice: Leninha (PT)



Defesa dos Direitos da Mulher

Presidente: Ana Paula Siqueira (Rede)

Vice: Andréia de Jesus (Psol)



Cultura

Presidente: Bosco (Avante)

Vice: Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)



Assuntos Municipais e Regionalização

Presidente: Rosângela Reis (Podemos

Vice: Cleitinho Azevedo (Cidadania)



Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Presidente: Bartô (Novo)

Vice: Doorgal Andrada (Patriota)



Desenvolvimento Econômico

Presidente: Thiago Cota (MDB)

Vice: Indefinido



Participação Popular

Presidente: Marquinho Lemos (PT)

Vice: Professor Cleiton (PSB)



Agropecuária e Agroindústria

Presidente: Delegado Heli Grilo (PSL)

Vice: Coronel Henrique (PSL)



Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Presidente: Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

Vice: Zé Guilherme (PP)



Saúde

Presidente: João Vítor Xavier (Cidadania)

Vice: Doutor Wilson Batista (PSD)



Educação, Ciência e Tecnologia

Presidente: Beatriz Cerqueira (PT)

Vice: Betão (PT)



Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Presidente: Noraldino Júnior (PSC)

Vice: Leandro Genaro (PSD)



Esporte, Lazer e Juventude Presidente:

Zé Guilherme (PP)

Vice: Fábio Avelar de Oliveira (Avante)



Trabalho, Previdência e Assistência Social

Presidente: Celinho Sintrocel (PCdoB)

Vice: Douglas Melo (MDB)



Minas e Energia

Presidente: Repórter Rafael Martins (PSD)

Vice: Bernardo Mucida (PSB)



Redação

Presidente: Virgílio Guimarães (PT)

Vice: Sávio Souza Cruz (MDB)



Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Presidente: Léo Portela (PL)

Vice: Neilando Pimenta (Podemos)