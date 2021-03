ALMG terá 'maratona' de reuniões para definir presidentes de comissões

Assembleia vai ter reuniões a cada 15 minutos nesta quinta-feira (4/3) para a eleição dos presidentes das comissões temáticas do Parlamento (foto: Guilherme Dardanhan/ALMG) Assembleia Legislativa de Minas Gerais vai ter reuniões a cada 15 minutos nesta quinta-feira (4/3) para a eleição dos presidentes das comissões temáticas do Parlamento. Os integrantes dos colegiados foram definidos nesta quarta (3). Para que os grupos estejam aptos a funcionar, contudo, é preciso definir os comandantes de cada comitê. vai ter reuniões a cadanesta quinta-feira (4/3) para a eleição dos presidentes das comissões temáticas do Parlamento. Os integrantes dos colegiados foram definidos nesta quarta (3). Para que os grupos estejam aptos a funcionar, contudo, é preciso definir os comandantes de cada comitê.









Todas as comissões vão se reunir nesta quinta. A última eleição, prevista para ocorrer às 16h30, é a do comitê de Transporte e Comunicação. O único grupo ainda sem data prevista para a escolha da presidência é o de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas.





Os integrantes de cada comissão foram indicados pelos três blocos parlamentares que formam a Assembleia. Na base do governador Romeu Zema (Novo), estão 21 deputados estaduais, de sete partidos. Na oposição, mais 17, de outras sete legendas. Há, ainda, um grupo independente, de 39 integrantes, abrigados por 11 agremiações.





Todos os colegiados do Legislativo mineiro têm cinco integrantes efetivos e cinco suplentes. As únicas exceções são os grupos de Administração Pública, Constituição e Justiça e Fiscalização Financeira, com sete componentes cada.





Os comitês temáticos são responsáveis por analisar os projetos discutidos pela Assembleia. Antes que as votações cheguem ao plenário, os grupos dão opiniões sobre os temas em debate. Eles também são responsáveis por promover visitas e audiências públicas.





Composição das comissões da ALMG para o próximo biênio





Comissão de Constituição e Justiça (9h)





- Cristiano Silveira (PT);

- Bruno Engler (PRTB);

- Charles Santos (Republicanos);

- Glaycon Franco (PV);

- Guilherme da Cunha (Novo);

- Sávio Souza Cruz (MDB);

- Zé Reis (Podemos).





Comissão de Administração Pública (9h15)





- Beatriz Cerqueira (PT);

- Duarte Bechir (PSD);

- Glaycon Franco (PV);

- Ione Pinheiro (DEM);

- João Magalhães (MDB);

- Raul Belém (PSC);

- Roberto Andrade (Avante).





Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (9h30)





- Ulysses Gomes (PT);

- Braulio Braz (PTB);

- Cassio Soares (PSD);

- Doorgal Andrada (Patri);

- Hely Tarqüínio (PV);

- Laura Serrano (Novo);

- Zé Reis (Pode).





Comissão de Segurança Pública (9h45)





- Bruno Engler (PRTB)

- Delegada Sheila (PSL)

- Delegado Heli Grilo (PSL)

- João Leite (PSDB)

- Sargento Rodrigues (PTB)





Comissão de Direitos Humanos (10h)





- Andreia de Jesus (Psol);

- Gustavo Mitre (PSC);

- Leninha (PT);

- Leonídio Bouças (MDB);

- Marquinho Lemos (PT).





Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres (10h15)





- Ana Paula Siqueira (Rede)

- Andréia de Jesus (PSOL)

- Ione Pinheiro (DEM)

- Leninha (PT)

- Rosângela Reis (Podemos)





Comissão de Cultura (10h30)





- Bosco (Avante)

- Celise Laviola (MDB)

- Cristiano Silveira (PT)

- Mauro Tramonte (Republicanos)

- Professor Irineu (PSL)





Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (10h45)





- Braulio Braz (PTB);

- Cleitinho Azevedo (Cidadania);

- Elismar Prado (Pros);

- Fernando Pacheco (PV);

- Rosângela Reis (Podemos).





Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (11h)





- Elismar Prado (Pros);

- Bartô (Novo);

- Cleitinho Azevedo (Cidadania);

- Doorgal Andrada (Patriota);

- Douglas Melo (MDB).





Comissão de Desenvolvimento Econômico (11h15)





- Bernardo Mucida (PSB);

- Dalmo Ribeiro Silva (PSDB);

- Fábio Avelar Oliveira (Avante);

- Professor Irineu (PSL);

- Thiago Cota (MDB).





Comissão de Participação Popular (11h30)





- Celise Laviola (MDB)

- Gustavo Valadares (PSDB)

- Marquinho Lemos (PT)

- Professor Cleiton (PSD)

- Virgílio Guimarães (PT)





Comissão de Agropecuária e Agroindústria (14h15)





- Gustavo Santana (PL);

- Betinho Pinto Coelho (SD);

- Coronel Henrique (PSL);

- Delegado Hely Grilo (PSL);

- Inácio Franco (PV).





Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (14h30)





- Celinho Sinttrocel (PcdoB)

- Doutor Paulo (Patriota)

- Leonídio Bouças (MDB)

- Professor Wendel Mesquita (SD)

- Zé Guilherme (PP)





Comissão da Saúde (14h45)





- André Quintão (PT);

- Carlos Pimenta (PDT);

- Doutor Paulo (Patri);

- Doutor Wilson Batista (PSD);

- João Vítor Xavier (Cidadania).





Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (15h)





- Beatriz Cerqueira (PT);

- Betão (PT);

- Professor Cleiton (PSB);

- Coronel Sandro (PSL);

- Laura Serrano (Novo)





Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (15h15)





- Gustavo Santana (PL);

- Gil Pereira (PSD);

- Leandro Genaro (PSD);

- Noraldino Júnior (PSC);

- Osvaldo Lopes (PSD).





Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (15h30)





- Coronel Henrique (PSL)

- Fábio Avelar de Oliveira (Avante)

- Mário Henrique Caixa PV)

- Mauro Tramonte (Republicanos)

- Zé Guilherme (PP)





Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social (15h45)





- Celinho Sinttrocel (PCdo B);

- Betão (PT);

- André Quintão (PT)

- Douglas Melo (MDB)

- Mário Henrique Caixa (PV)





Comissão de Minas e Energia (16h)





- Bernardo Mucida (PSB)

- Bosco (Avante)

- Gil Pereira (PSD)

- João Vítor Xavier (Cidadania)

- Repórter Rafael Martins (PSD)





Comissão de Redação (16h15)





- Fernando Pacheco (PV);

- Sávio Souza Cruz;

- Virgílio Guimarães (PT);

* Membro não definido

* Membro não definido





Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (16h30)





- Léo Portela (PL);

- Charles Santos (Republicanos);

- Duarte Bechir (PSD);

- Neilando Pimenta (Podemos);

* Membro não definido





Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (sem data e horário definidos)





- Ana Paula Siqueira (Rede)

- Gustavo Mitre (PSC)

* Membro não definido

* Membro não definido

* Membro não definido