Pacheco reúne bancada de MG no Congresso para tratar de pautas do estado

No encontro, organizado pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM), os parlamentares debateram pautas prioritárias para o estado (foto: Twitter/Reprodução) Minas Gerais se reuniram nesta quarta-feira (03/03) em Brasília, no Distrito Federal. No encontro, organizado pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM), os parlamentares debateram pautas prioritárias para o estado, como a ampliação do metrô de Belo Horizonte e a construção do Rodoanel no entorno da capital mineira. O reforço à rede de atendimento aos infectados pelo novo coronavírus, segundo apurou o Estado de Minas, também esteve no centro do debate. Deputados federais e senadores eleitos porse reuniram nesta quarta-feira (03/03) em Brasília, no Distrito Federal. No encontro, organizado pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM), os parlamentares debateram pautas prioritárias para o estado, como a ampliação dode Belo Horizonte e a construção do Rodoanel no entorno da capital mineira. O reforço à rede de atendimento aos infectados pelo novo coronavírus, segundo apurou o, também esteve no centro do debate.









“Foi um alinhamento, para todo mundo caminhar junto em prol das coisas do interesse de Minas”, explicou o deputado Cabo Junio Amaral (PSL), que participou do encontro.





Recém-eleito comandante do Senado Federal, Rodrigo Pacheco contou com apoio unânime dos congressistas mineiros. Ele aproveitou a reunião para cumprimentar os colegas pelo apoio. “Foi um agradecimento. A bancada esteve unida em torno do nome dele”, disse Amaral.

Na manhã desta quarta-feira, reuni a bancada mineira, que conta com os senadores Antonio Anastasia e Carlos Viana, e com valorosos deputados federais, que lutam diariamente pela solução dos problemas do estado e vêm tendo atuação decisiva nesse período de pandemia. pic.twitter.com/BLWIfIAu8E %u2014 Rodrigo Pacheco (@rpsenador) March 3, 2021



Busca por protagonismo

Pelas redes sociais, Pacheco lembrou o papel que deputados mineiros desempenharam na busca por soluções para a crise imposta pela COVID-19. Ele mencionou o projeto que deu origem ao auxílio emergencial pago pelo governo federal no ano passado.





“(O projeto) é de autoria do deputado Eduardo Barbosa e foi relatado pelo deputado Marcelo Aro, e o projeto de ajuda financeira a estados e municípios para o combate à pandemia, que é de autoria do senador Antonio Anastasia”, lembrou, citando dois colegas de bancada.





Recentemente, o Congresso deu aval ao projeto de Pacheco que permite a compra de vacinas por parte da iniciativa privada. O texto também autoriza que União, estados e municípios contratem seguros para assumir os riscos por eventuais eventos adversos após a aplicação das injeções.





Ao negociar com laboratórios internacionais, o Palácio do Planalto desejava que as fabricantes arcassem com os riscos. As companhias, por seu turno, alegavam que não poderiam fazer isso — visto que não adotaram procedimento semelhante em nenhum país que já firmou contratos. A questão acabou emperrando tratativas com Pfizer e Janssen.





Com a aprovação do texto, municípios e estados podem ter o caminho facilitado para a aquisição de imunizantes. Na Câmara, a proposta foi relatada pelo também mineiro Igor Timo (Podemos).