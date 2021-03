Ex-deputado Gustavo Corrêa vai fortalecer articulação de Zema junto à ALMG

Político veterano, Gustavo Corrêa chega para fortalecer relação de Zema com deputados estaduais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Mudanças recentes

O governo de Romeu Zema (Novo) anunciou, nesta terça-feira (02/03), a chegada do ex-deputado estadual(DEM) para a secretaria-adjunta de Governo. Ele atuará ao lado do titular da pasta, Igor Eto, na articulação do poder Executivo junto à Assembleia Legislativa.Veterano no parlamento mineiro, Corrêa tem bom trânsito entre os. A ideia é que ele ajude a equipe de Zema a viabilizar a discussão e aprovação de pautas importantes para o governo.Gustavo Corrêa chegou àem 2005, substituindo Elbe Brandão (PSDB). Depois, venceu três eleições consecutivas para deputado estadual. No pleito passado, obteve 34.700 votos, mas acabou como suplente.“Fiquei extremamente feliz com o convite do secretário Igor Eto e vou honrá-lo. Política é a arte de somar e o meu projeto, assim como o do secretário, é ver Minas crescer”, disse, ao assumir o posto.Gustavo Corrêa tomou posse do cargo em solenidade na Cidade Administrativa. “Toda a experiência que o Gustavo Corrêa tem será de fundamental importância para o enfrentamento dos enormes desafios que circundam o Estado. O intuito é unir forças e trabalhar juntos por Minas”, afirmou Igor Eto, ao recepcionar o novo colega.Entre 2007 e 2010, Corrêa se licenciou do Legislativo para ser secretário de Esportes e Juventude durante parte do governo de Aécio Neves (PSDB).Para este ano, o governador Romeu Zema mexeu nas peças responsáveis por encabeçar as articulações na Assembleia. Gustavo Valadares (PSDB), que era líder do bloco de apoio ao Palácio Tiradentes, se tornou líder do. O antigo dono do posto, Raul Belém (PSC), passou a responder pelo cargo de Valadares.A base de apoio a Zema aumentou, passando a ter 21 parlamentares. Eles são abrigados por Novo, PSDB, PSC, Avante, Solidariedade, Podemos e PP.