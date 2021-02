Pesquisa aponta quase 70% de aprovação ao governo Zema

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Umarealizada pelo, divulgada nesta quarta-feira (24/02), mostra que o governador Romeu(Novo) temdos mineiros. No geral, 69,4% dos entrevistados aprovam o governo Zema e 25,8% desaprovam. Outros 4,8% não souberam ou não opinaram.Ao todo, 17,1% dos entrevistados classificaram a gestão Zema como "ótima", enquanto 33,7% disseram que a administração é "boa". Para 30,4% o governo estadual atua de forma "regular". Já para 9,3% dos entrevistados, Zema conduz Minas de forma "ruim" e para 7,7% de forma "péssima".Em março de 2019, 7,3% dos entrevistados classificaram o governo Zema como "ótimo", índice que passou para 7,2% em agosto do mesmo ano, subindo consideravelmente para 17,1% na pesquisa recente.Em termos de avaliação "boa", os números oscilaram, indo de 31,5% para 35,1%, caindo para 33,7% na pesquisa atual. Os que consideraram a gestão de Zema "regular" eram 32,4%, passando para 32,3%, terminando em 30,4% na mais recente pesquisa.Os que consideram o governo de Zema "ruim", eram 12,7% em março de 2019, passando para 12,5% em agosto do mesmo ano, caindo para 9,3% na atual pesquisa. Aqueles que classificaram como "péssimo" o governo estadual eram 12,3%, caindo duas vezes nas últimas pesquisas: 9,9% e 7,7%. Queda, também, nos entrevistados que não souberam ou que não opinaram: indo de 3,7% para 1,8%.Foram ouvidos 1.638 eleitores com 16 anos ou mais, em 86 municípios, entre os dias 18 a 22 de fevereiro. O nível de confiança é de 95%, com uma margem estimada de erro de, aproximadamente, 2,5% para os resultados gerais.